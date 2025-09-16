A Sermoneta torna il pediatra di libera scelta dopo 4 anni

Dopo quattro anni di attesa, le famiglie di Sermoneta possono finalmente contare di nuovo su un pediatra di libera scelta. A prendere in carico i piccoli pazienti è la dottoressa Giulia Capata, 33 anni, che ha aperto il proprio studio al primo piano del Centro Civico di Monticchio.

Il ritorno di un servizio essenziale arriva dopo un percorso lungo e complesso, avviato dall’amministrazione comunale in seguito al pensionamento del dottor Dante Ceccarini nel 2021. In questi anni il sindaco Giuseppina Giovannoli ha sollecitato più volte Regione Lazio e Asl per giungere alla nomina di un nuovo professionista. “Accogliamo con piacere la dottoressa Capata – ha dichiarato il consigliere delegato alla salute Luana Campagna – e ringraziamo l’Asl per la proficua collaborazione. Questo traguardo è frutto di un lavoro di squadra, che oggi consente a Sermoneta di avere nuovamente un presidio sanitario dedicato all’infanzia”.

Ieri il sindaco Giovannoli e il consigliere Campagna hanno fatto visita al nuovo ambulatorio per augurare buon lavoro alla pediatra e porre le basi per una collaborazione con il Comune su progetti dedicati alle famiglie.

Lo studio è aperto su appuntamento nei seguenti orari: lunedì 9.30-11.30, martedì 15.30-17.30, mercoledì 10.00-14.30, giovedì 15.30-17.30 e venerdì 9.30-11.30. Per prenotazioni si può chiamare il numero 371 7959740 o scrivere a giuliacapata.pediatra@gmail.com. L’iscrizione avviene attraverso il portale SaluteLazio.it. La dottoressa Capata è inoltre inserita nella rete dell’Unità di cure pediatriche primarie della Asl di Latina, per garantire assistenza continuativa ai pazienti.

Durante la fase di scopertura del servizio, i pediatri dei comuni vicini hanno garantito supporto alle famiglie sermonetane, evitando disagi ancora maggiori. Ora, con migliaia di bambini residenti, Sermoneta torna ad avere una figura pediatrica stabile, considerata fondamentale per la salute dei più piccoli e per il benessere della comunità.

Il ritorno del pediatra si inserisce nel più ampio impegno dell’amministrazione comunale verso l’infanzia: dai lavori per il nuovo asilo nido comunale alla collaborazione con Asl, scuole e associazioni per progetti di prevenzione e sensibilizzazione.