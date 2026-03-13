A Sezze arrivano le “Domeniche della Scienza”

C’è un modo diverso di imparare: sporcarsi le mani, fare domande, sorprendersi. Con “Le Domeniche della Scienza – Esplora, Scopri, Impara” il Comune di Sezze propone un ciclo di appuntamenti gratuiti pensati per bambini dove la curiosità diventa esperienza concreta: dinosauri, medicina, esperimenti, natura e astronomia. Un percorso fatto di missioni, giochi educativi e attività guidate, per vivere la scienza come qualcosa di vicino, divertente e accessibile a tutti. Tutte le iniziative sono gratuite e a libera partecipazione, con l’obiettivo di offrire alle famiglie occasioni di qualità, educative e divertenti, valorizzando spazi e comunità attraverso cultura e conoscenza.

"La conoscenza è uno dei pilastri su cui abbiamo scelto di costruire il nostro mandato – ha detto il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi – Investire nella curiosità dei bambini e dei ragazzi significa investire nel futuro della nostra comunità. Con Le Domeniche della Scienza vogliamo offrire occasioni concrete per avvicinare le nuove generazioni al sapere in modo semplice, coinvolgente e accessibile a tutti. Crediamo che una città che stimola la voglia di imparare sia una città più forte, più consapevole e più libera. Vogliamo far toccare con mano la scienza, far fare ai bambini esperimenti, incuriosirli, stimolarne la curiosità".