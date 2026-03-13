A Sezze arrivano le “Domeniche della Scienza”

C’è un modo diverso di imparare: sporcarsi le mani, fare domande, sorprendersi. Con “Le Domeniche della Scienza – Esplora, Scopri, Impara” il Comune di Sezze propone un ciclo di appuntamenti gratuiti pensati per bambini dove la curiosità diventa esperienza concreta: dinosauri, medicina, esperimenti, natura e astronomia. Un percorso fatto di missioni, giochi educativi e attività guidate, per vivere la scienza come qualcosa di vicino, divertente e accessibile a tutti. Tutte le iniziative sono gratuite e a libera partecipazione, con l’obiettivo di offrire alle famiglie occasioni di qualità, educative e divertenti, valorizzando spazi e comunità attraverso cultura e conoscenza.
“La conoscenza è uno dei pilastri su cui abbiamo scelto di costruire il nostro mandato – ha detto il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi – Investire nella curiosità dei bambini e dei ragazzi significa investire nel futuro della nostra comunità. Con Le Domeniche della Scienza vogliamo offrire occasioni concrete per avvicinare le nuove generazioni al sapere in modo semplice, coinvolgente e accessibile a tutti. Crediamo che una città che stimola la voglia di imparare sia una città più forte, più consapevole e più libera. Vogliamo far toccare con mano la scienza, far fare ai bambini esperimenti, incuriosirli, stimolarne la curiosità”.
Il programma degli appuntamenti
15 marzo – “Dino-Day: Missione Mesozoico” (Parco Cottignoli) Un evento-gioco in cui i partecipanti viaggiano idealmente nel Mesozoico, incontrano “specie” preistoriche, e soprattutto si trasformano in piccoli paleontologi con attività di scoperta e laboratorio.
29 marzo – “Piccoli Medici: Missione Salute” (Auditorium San Michele Arcangelo) Un appuntamento dedicato al corpo umano e alla salute, con attività pratiche e momenti interattivi.
3 maggio – “Scienza in Festa: Missione Esperimenti” (Centro Sociale Calabresi) Una giornata di prove, reazioni e dimostrazioni per vedere la scienza “succedere” dal vivo.
17 maggio – “Bio Detective: Missione Esplorazione” (Sedia del Papa – Quartara) Un’esperienza tra biologia e natura, con attività di osservazione e scoperta sul campo.
31 maggio – “Cielo in Tasca: Missione Astronomia” (Campetto alla Macchia) Uno sguardo verso l’alto per avvicinarsi ad astronomia e cosmo in modo semplice e coinvolgente.