A Sezze il primo appuntamento del progetto “Sorridere al domani”

Giovedì 28 novembre, presso il Museo Archeologico di Sezze, si è svolto il primo evento del progetto “Sorridere al domani. Dal contrasto del disagio alla promozione del benessere adolescenziale”, promosso dalla Onlus Il Sorriso di Matilde in collaborazione con la casa editrice Lab DFG. L’iniziativa ha visto protagonisti gli studenti dell’ISISS Pacifici e De Magistris, che hanno partecipato a un dibattito con esperti e sportivi su temi legati al disagio giovanile e al benessere sociale.

Il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, ha aperto l’incontro affermando: “I problemi giovanili devono essere affrontati senza ipocrisia. Ai ragazzi dico di lottare per ottenere l’attenzione che meritano”. A seguire, il consigliere regionale Salvatore La Penna ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa: “Cultura e socialità sono leve fondamentali per contrastare il malessere psicologico”.

Il programma ha coinvolto figure di spicco come Emanuele Blandamura, ex campione europeo di pugilato e Ambasciatore FPI contro il bullismo, l’educatrice Claudia Carletti, il mental coach Antonello Nigro, il campione paralimpico Luca Zavatti e l’avvocato Edoardo Paoletti, esperto in esecuzione penale.

L’iniziativa, che proseguirà fino a marzo 2025, coinvolgerà scuole del territorio come il Liceo Manzoni e il Grassi di Latina, l’IC Matteotti di Aprilia e molte altre. Giovanni Di Giorgi, editore della Lab DFG, ha commentato: “Ogni ragazzo ha una sua unicità da valorizzare e tutelare. Fare prevenzione è fondamentale”.

Il progetto si avvale di un team multidisciplinare, composto da professionisti come il neuropsichiatra Francesca Fioriello, l’allenatrice di fama internazionale Manu Benelli, e la campionessa mondiale di kickboxing Elena Pantaleo, tra gli altri.