“A Sezze serve visione, non solo manutenzione” – denuncia della sinistra

Europa Verde e Alleanza Verdi e Sinistra prendono posizione dopo la presentazione dello studio demografico illustrato dal sindaco Lucidi. Un lavoro che, secondo le due forze politiche, fotografa con precisione una situazione complessa: da un lato l’emorragia della popolazione italiana attiva, sempre più incline a lasciare il paese; dall’altro la crescita delle comunità straniere – in particolare indiana e nigeriana – che oggi compongono una parte significativa dei circa 24mila residenti. Una realtà che, sostengono i Verdi, deve essere accompagnata con politiche di integrazione capaci di far sentire chi arriva davvero parte della comunità setina.

Per AVS il tema è chiaro: Sezze non può vivere di gestione dell’ordinario.

Da troppo tempo la città si muove tra emergenze continue – rifiuti, sicurezza, fragilità sociali, degrado ambientale – senza una direzione di lungo periodo. E senza una direzione, affermano, una città “invecchia dentro”, perde identità e futuro.

“Non ci serve una politica che rincorre i problemi, ma una politica che li previene, che costruisce il domani invece di limitarsi a tamponare l’oggi.”

Per Europa Verde–AVS, una nuova idea di Sezze deve poggiare su tre pilastri fondamentali:

Rigenerazione urbana e ambientale, per restituire qualità e vivibilità ai quartieri. Cultura e partecipazione, strumenti indispensabili per una cittadinanza consapevole e attiva. Solidarietà e coesione sociale, per evitare che qualcuno resti indietro e ridare solidità alla comunità.

Il messaggio all’Amministrazione è diretto: serve dire apertamente quale Sezze si immagina per i prossimi anni. Non bastano annunci o interventi sporadici, ma una pianificazione seria, obiettivi misurabili e un coinvolgimento reale dei cittadini. Serve, dicono, il coraggio di guardare oltre la durata del mandato.

“Sezze non ha bisogno di promesse, ma di un patto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Un progetto che parli di futuro, non di sopravvivenza.”

Europa Verde e Alleanza Verdi e Sinistra ribadiscono la volontà di continuare a proporre idee e iniziative per una Sezze più giusta, sostenibile e inclusiva, capace di diventare un modello di buona politica locale.