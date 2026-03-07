Il Centro Italiano Femminile di Sezze torna protagonista nel panorama culturale lepino con un evento unico previsto per domani, domenica 8 marzo. Presso l’Auditorium San Michele Arcangelo, alle ore 17:30, andrà in scena “Quello che ho imparato”, una pièce teatrale che esplora le tappe dell’esistenza femminile attraverso un espediente narrativo poetico: lo sguardo di un giocattolo d’infanzia.

Lo spettacolo, scritto da Tommaso Rossi, vedrà impegnati i giovani attori di “Officine di Spettacolo”, supportati da una colonna sonora d’eccezione curata dall’Ensemble Fiati di Sezze del Maestro Antonio Di Raimo. Il programma musicale spazierà dai temi più celebri di Ennio Morricone alle atmosfere di Nicola Piovani, rendendo omaggio a figure iconiche come Malèna e la Califfa.

“Vogliamo parlare di forza, continuità e speranza,” spiegano le cieffine di Sezze che hanno organizzato un evento a scopo benefico, sottolineando ancora una volta l’impegno del CIF nel tessuto sociale del territorio. Ciò che verrà raccolto verrà devoluto all’Associazione ” Amici del Centro diurno Tamantini” per sostenere le ulteriori progettualità integrative e inclusive per i ragazzi del Centro.