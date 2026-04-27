A Termini con droga e passamontagna, in casa ad Aprilia pc ed elettronica rubati

Un controllo dei carabinieri nei pressi della stazione Termini si è concluso con l’arresto di un 32enne romeno e con la scoperta, nella sua abitazione di Aprilia, di un vero e proprio deposito di materiale elettronico ritenuto di provenienza illecita.

L’uomo è stato fermato dai militari della Stazione Roma Quirinale in piazza dei Cinquecento, a bordo di un’Audi A3 presa a noleggio. Durante gli accertamenti, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di dosi di cocaina, crack e hashish, oltre a sette carte di pagamento intestate ad altre persone, un coltello, un passamontagna, diversi telefoni cellulari e 2.250 euro in contanti.

Gli elementi raccolti hanno portato i militari a estendere i controlli alla sua abitazione di Aprilia. All’interno sono stati rinvenuti altra sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e numerosi oggetti elettronici: 31 computer, 18 condizionatori, 15 sigarette elettroniche, diverse action cam e scope elettriche. Secondo gli investigatori si tratta con ogni probabilità di merce rubata; sono in corso gli accertamenti per risalire ai proprietari.

Il 32enne deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, porto di armi od oggetti atti a offendere e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.

L’arresto è stato convalidato nel corso del rito direttissimo e per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.