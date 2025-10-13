A Terracina torna la festa del Cioccolato

Ritorna a Terracina, dopo il successo della prima edizione, il Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali. Da venerdì 17 a domenica 19 Ottobre Piazza Giuseppe Mazzini si trasformerà in un autentico paradiso per tutti gli amanti del buon cioccolato artigianale.

Dalle ore 10:00 della mattina fino a tarda notte, i visitatori potranno immergersi in un’esperienza sensoriale straordinaria, esplorando la ricca tradizione cioccolatiera italiana, riconosciuta a livello europeo per la sua eccellenza. I Maestri Cioccolatieri provenienti da tutta Italia presenteranno le loro creazioni, offrendo un viaggio indimenticabile tra sapori autentici e lavorazioni artistiche. Dalle raffinate praline ai golosi spezzati, dal celebre gianduiotto al cioccolato arricchito con frutta secca tipica del Sud Italia, fino alle combinazioni speziate e ai cremini dal gusto inconfondibile.

Ogni prodotto sarà proposto “fresco”, direttamente dal produttore al consumatore, per offrire un’esperienza sensoriale che esalta il profumo e la fragranza del cioccolato vero, come appena lavorato. La manifestazione non sarà solo una celebrazione del buon cibo, ma offrirà anche un ricco programma di attività per ogni età.

Per i più piccoli, il “Choco Play” sarà un vero paradiso di divertimento, con mascotte, truccabimbi e attività creative a loro dedicate a cura del gruppo di animazione «La Tua Mascotte». I laboratori didattici saranno indirizzati esclusivamente agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado con l’obiettivo di far conoscere questo prezioso alimento e di diffondere, specialmente alle nuove generazioni, la vera cultura del consumo consapevole e responsabile degli alimenti genuini. Per iscrivere le proprie classi ai laboratori, gli insegnanti dovranno prenotarsi sul sito: www.festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori