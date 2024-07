A Tutta Birra, torna al Montello la corsa goliardica per tutti

Torna a Borgo Montello la corsa goliardica per tutti. Manca solo un mese all’attesissimo evento denominato “A Tutta Birra” in scena il prossimo 18 agosto 2024. La corsa goliardica ad ostacoli che unisce divertimento e sport e raduna amatori di birra da tutta la regione ed anche dal resto dello stivale. La peculiarità della gara, sta infatti nel grande divertimento e nei ristori di sola birra artigianale che si trovano lungo il percorso.

La manifestazione podistica più divertente e pazza del mondo, torna dopo cinque anni per la sua sesta edizione e lo farà in grande stile. Tutti i partecipanti dovranno cimentarsi nella corsa/passeggiata di circa 7 km, aperta a podisti e famiglie, in maschera, ad ostacoli, tra le campagne pontine con due ristori di sola birra lungo il percorso. L’evento, facente parte del circuito “In Corsa Libera” di Opes Latina come tappa numero dodici, è organizzato dalla Montello Running e si realizzerà all’interno della 6° Festa della Birra di Borgo Montello (LT) curata dall’Associazione Culturale Conca 1932. Lo start al divertimento sarà dato a partire dalle ore 16.

Nell’ultima edizione del 2019 si sono registrati più di 1.200 partecipanti provenienti anche da fuori regione (Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Campania). Un successo collaudato negli anni, tanto atteso da pubblico e dai partecipanti, che ritorna in vita dopo uno stop prolungato.

Le iscrizioni sono aperte su icron.it e fino al 7 agosto la quota di partecipazione adulto è di soli 20€ con incluso: panino, patatine, cocomerata, ristori di birra artigianale lungo il percorso, birra post gara da 300cc., premi e rimborso spese, gadget ricordo, servizio fotografico, servizio sanitario e serata musicale! Iscrizioni a 10€ invece, per i bambini dai 6 ai 13 anni. Sotto i 6 anni partecipazione gratuita. Sponsor dell’evento, Athletics il Negozio per Correre, Dimensione Sanitaria DS Farma, Birrificio Contadino Ventinovenove.

Per maggiori informazioni contattare il 338.8157590