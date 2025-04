AB Latina, 50 anni dalla storica promozione in B: a maggio la festa al Circolo Cittadino

Cinquant’anni dopo quel traguardo storico, l’Ab Latina celebra la promozione in Serie B del 1975 con un grande raduno di dirigenti, giocatori, allenatori e tifosi. L’appuntamento è fissato per domenica 19 maggio alle 17:30, nella suggestiva cornice del Circolo Cittadino di Latina.

Nata ufficialmente il 9 settembre 1968 nel garage della famiglia Faugno, in via Don Torello, l’Associazione Basket Latina è diventata presto uno dei più grandi fenomeni di aggregazione sportiva e sociale della città. Una storia partita in sordina, tra le tensioni del Sessantotto e i sogni di un gruppo di pionieri del basket, che ha poi lasciato un segno indelebile nella provincia pontina.

Tutto cominciò con la visione di Angelo Muzio, tecnico molisano che mise in moto la macchina organizzativa indicando Felicetto Ferrazza come primo presidente. “Da domani si lavora” fu la frase che diede il via a un’avventura irripetibile, fatta di passione, sacrifici e vittorie.

Il 1975 resta l’anno più iconico, con la promozione in Serie B ottenuta da una squadra formata interamente da giocatori locali, tutti dilettanti e mai retribuiti. A guidarli in panchina coach Luciano Marinelli. Il campo era il pallone pressostatico del Circolo Cittadino, gremito ad ogni partita e capace di trascinare il gruppo anche nelle trasferte.

Lunedì 19 marzo, sempre nella sala conferenze del Circolo, si terrà una cerimonia commemorativa per rivivere quel periodo d’oro, celebrando chi ha reso possibile un’impresa sportiva ancora oggi ricordata con orgoglio. Sarà un’occasione speciale per onorare una pagina autentica di sport e comunità del capoluogo pontino.