Abbandona la sua 500 nel canale dopo lo schianto: giallo ad Aprilia

Un grave incidente si è verificato nella notte ad Aprilia, nella zona periferica di La Gogna, al confine con Ardea. Una Fiat 500, mentre percorreva via delle Viole, ha perso il controllo per cause ancora da chiarire, finendo fuori strada e precipitando in un canale che costeggia la strada.

L’incidente è stato scoperto diverse ore dopo da alcuni residenti, che notando l’auto nel canale, hanno avvisato i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia. Arrivati sul posto, i militari hanno trovato il veicolo, ma nessuna traccia del conducente. È probabile che l’autista, per ragioni ancora sconosciute, sia fuggito subito dopo lo schianto, lasciando la vettura senza richiedere soccorso.

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per risalire all’identità del conducente e del proprietario dell’auto, che risulta non assicurata.