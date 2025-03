Abbandono dei rifiuti a Sabaudia, in 5 pizzicati dalle fototrappole

In due giorni elevate cinque contravvenzioni, in particolare nella zona di Sant’Andrea e Bella Farnia Mare, dove l’abbandono illecito dei rifiuti è aumentato in maniera vertiginosa. Gli agenti hanno ‘pizzicato’ cinque persone, proprio mentre scaricavano dalle loro auto bustoni di rifiuti, abbandonandoli su strada. L’identificazione è stata possibile grazie a attrezzature di ultima generazione che, appunto, hanno fatto finire nei guai i trasgressori. La strumentazione messa a disposizione dall’Amministrazione è finalizzata ad aumentare la capacità operativa di contrasto della Polizia locale proprio nei controlli e nella prevenzione di reati ambientali.

Il Comune di Sabaudia offre tante opportunità per smaltire i propri rifiuti, come ad esempio l’oasi ecologica itinerante, quella del verde, nonché il servizio differenziato porta a porta.

Il servizio itinerante del verde è attivo ogni sabato di tutto l’anno (escluso festivi) in tutto il territorio con il seguente orario: Sabaudia centro: ore 7:30 – 8:15 (Piazza Roma); Sant’Andrea: ore 8:30 – 9:15 (piazzale chiesa); Bella Farnia: ore 9:30 – 10:15 (residence Caprolace); Borgo San Donato: ore 10:30 – 11:15 (piazzale Campo Sportivo); Borgo Vodice: ore 11:30 – 12:15 (Piazza); Mezzomonte: ore 12:30 – 13:15 (via Litoranea, accanto al piazzale della scuola materna) e Molella: ore 13:30 – 14, 15 (piazzale antistante la chiesa).

Attiva tutto l’anno anche l’isola ecologica itinerante, con un calendario diverso, che può essere consultato su sito:www.igieneurbana.delprete.it. Per lo smaltimento di rifiuti ingombranti, speciali e abiti usati è possibile contattare il numero verde 800 44 72 70. Un operatore fisserà un appuntamento e verrà direttamente a casa vostra a ritirarli.