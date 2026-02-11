Abbandono di rifiuti a Cori: denunciato il presunto responsabile

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Cori, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e a seguito di alcune segnalazioni da parte dei cittadini, hanno scoperto un vasto abbandono di rifiuti urbani e speciali su un terreno demaniale in località Colle Fossato, nel territorio comunale di Cori.

Sul posto i Carabinieri hanno rinvenuto materiali di varia natura e provenienza: abiti, calzature, oggetti in plastica in disuso, fotografie e numerosa documentazione cartacea, tutti illecitamente abbandonati sul suolo.

Grazie a una mirata attività d’indagine, condotta anche ascoltando persone informate sui fatti, i militari sono riusciti a risalire al presunto responsabile dello smaltimento irregolare. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per abbandono incontrollato di rifiuti, reato per il quale, in caso di condanna, è prevista una sanzione da 1.500 a 18.000 euro ai sensi dell’articolo 255, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.

Una parte dei materiali è già stata rimossa e avviata allo smaltimento dal servizio comunale dedicato, mentre il restante quantitativo, rinvenuto in un fosso, sarà recuperato e smaltito a carico del trasgressore.

I militari del Comando Forestale dell’Arma dei Carabinieri proseguono le attività di prevenzione e contrasto ai reati ambientali, promuovendo nel contempo una maggiore sensibilizzazione di cittadini e imprese sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti. Un comportamento responsabile, ricordano, porta benefici non solo ambientali, ma anche economici e sociali.