Abbandono rifiuti, a Latina nel 2025 oltre 2.800 controlli e 224 sanzioni

Oltre 2.800 controlli, 2.850 per la precisione, e più di 200 sanzioni amministrative. Sono questi i numeri derivanti dall’attività di controllo messa in campo nel 2025 da Abc Latina con l’obiettivo di contrastare l’abbandono dei rifiuti. Le verifiche, svolte dagli Ispettori Ambientali con il supporto delle foto trappole, hanno portato all’emissione di 224 sanzioni amministrative, 18 nei confronti di società e le restanti a carico di persone fisiche. Nella maggior parte dei casi è stata applicata la sanzione da 300 euro, mentre in quattro episodi, in presenza delle condizioni previste dal regolamento, l’importo è salito a 600 euro.

Dai dati emerge inoltre che il 61% dei soggetti sanzionati è residente a Latina, mentre il 39% proviene da fuori comune, segno di un fenomeno diffuso e non circoscritto alla sola popolazione locale. Tutti i verbali sono stati trasmessi agli uffici competenti per l’avvio delle procedure previste dalla normativa. “Le sanzioni non sono un fine, ma uno strumento per contrastare comportamenti che danneggiano l’ambiente e la qualità della vita”, ha dichiarato il direttore generale Antonello Malucelli, sottolineando come l’azienda continui ad affiancare ai controlli attività di informazione e servizi gratuiti, tra cui i Centri di Raccolta comunali, per favorire comportamenti corretti.

Parallelamente all’azione di monitoraggio, nel corso del 2025 ABC ha organizzato oltre 300 turni di lavoro dedicati al recupero e alla bonifica delle aree interessate dall’abbandono dei rifiuti. Sono state impiegate più di 1.600 ore di intervento, anche con turni straordinari, soprattutto per la rimozione del secco non riciclabile e dei rifiuti ingombranti. Numeri che testimoniano un impegno costante per il ripristino del decoro urbano e la tutela ambientale, nella convinzione che prevenzione, controlli e sensibilizzazione siano strumenti complementari per contrastare in modo efficace il fenomeno.