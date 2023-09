ABC, al camping Rio Martino il Premio “Lido Green” edizione 2023

Stamattina all’hotel Miramare si è tenuta la cerimonia di premiazione. Il camping Rio Martino si è aggiudicato il Premio Lido Green edizione 2023, promosso dall’Azienda per i Beni Comuni in collaborazione con il Comune di Latina. Sul podio anche il Nolivè che ha conquistato il secondo posto, seguito da Amarylli al terzo.

All’evento sono intervenuti il Sindaco Matilde Celentano che ha aperto la cerimonia, l’Assessore all’Ambiente Franco Addonizio e l’Assessore alle Politiche del Mare Gianluca Di Cocco, e per ABC il Presidente Gustavo Giorgi e il Direttore Generale Silvio Ascoli. Alla manifestazione hanno partecipato anche gli Ispettori Ambientali ABC, Gioia Manduzio e Filippo Serra, che, insieme al personale operativo ABC e alla Polizia Locale, hanno monitorato le attività per l’intera durata della stagione balneare.

Per me – dichiara il Sindaco Matilde Celentano – è un onore partecipare a questa premiazione che dà riconoscimento alle realtà che si sono distinte nell’economia sostenibile. E lo è ancora di più consegnare il primo premio del concorso Lido Green al camping Rio Martino e precisamente alla signora Ines Oppini di 85 anni. La sua età dimostra che la sensibilità verso le materie ambientali, l’eco-sostenibilità e l’economia circolare non ha età. La signora non può che essere di esempio per tutti i cittadini di Latina».

Durante la manifestazione gli Assessori Addonizio e Di Cocco hanno attribuito cinque menzioni speciali a realtà che si sono distinte per buone pratiche ambientali, in particolare a BBQ, Aeronautica Militare, Blanco, Il Tarantino e Family Park Vasco De Gama gestito dalla cooperativa Il Quadrifoglio.

I tre stabilimenti balneari e chioschi hanno ricevuto la targa “Lido Green Marina di Latina” e un voucher da spendere in fiori e piante presso un vivaio per il decoro “green” degli spazi. Alle attività a cui sono state assegnate le menzioni speciali è stata consegnata una pergamena.