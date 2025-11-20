Abc, ancora scontri e seduta a vuoto in Commissione Trasparenza

Ancora una seduta, ancora bagarre in Commissione Trasparenza dove Maggioranza e Opposizione erano nuovamente chiamate a discutere in merito alla situazione che si lega ad Abc e all’analisi del parere legale richiesto sulla modifica unilaterale e retroattiva del contratto di servizio. Se i primi imputavano la mancanza degli atti necessari disponibili per procedere, i secondi lamentano di una situazione ormai invivibile e di un “comportamento prevaricante e reiterato” della controparte.

La maggioranza sulla seduta odierna

Tramite una nota, i commissari di maggioranza della Commissione Trasparenza segnalano criticità ed evidenziano le tensioni che avrebbero compromesso il corretto svolgimento della seduta odierna. “Anche questa volta la Commissione è stata convocata senza che fossero disponibili gli atti necessari, nonostante l’ordine del giorno — ‘Analisi del parere legale richiesto dall’Azienda Speciale ABC sulle modifiche unilaterali e retroattive del contratto di servizio’ — prevedesse proprio l’esame del parere in questione. Un parere che, peraltro, non è mai stato portato sul tavolo della Commissione, nemmeno oggi, dopo le diverse illazioni dei commissari di opposizione, rendendo di fatto impossibile qualsiasi discussione seria e informata”. “Di fronte alla richiesta — responsabile e ragionevole — della maggioranza di aggiornare la seduta per evitare ulteriore dispendio di risorse pubbliche e di gettoni di presenza inutili, la Presidente Ciolfi ha invece ignorato le istanze dei commissari e non ha messo prontamente ai voti l’aggiornamento richiesto, violando le più elementari regole di corretto funzionamento della Commissione”. “La seduta si è così trasformata in oltre un’ora di interventi spesso scollegati dal tema, alimentati dalle opposizioni con il solo intento di creare confusione e polemica politica, mentre la Presidente ha consentito che il dibattito degenerasse, anziché riportarlo all’ordine”. “La maggioranza chiede con determinazione che la Presidente Ciolfi abbandoni immediatamente queste prassi scorrette e che le future convocazioni avvengano nel pieno rispetto delle regole, con gli atti disponibili e con una conduzione imparziale, affinché la Commissione possa finalmente svolgere la propria funzione in modo utile, trasparente e responsabile”. “La Presidente non gode di prerogative diverse dagli altri presidenti di commissione, che convocano — salvo rare eccezioni — solo quando la documentazione necessaria è disponibile. Non è pensabile che la Presidente convochi una seduta sapendo di non avere gli atti e lasciando agli uffici appena due giorni per adempiere: un tempo non ragionevole per garantire la correttezza dell’iter di convocazione. È inutile che si tenti di coprire questa responsabilità con accuse infondate di ostruzionismo o con attacchi impropri: la verità è che si è cercato di piegare la Commissione a fini propagandistici, usando approssimazione e irresponsabilità”.

La risposta dell’Opposizione