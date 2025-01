ABC, appalti pilotati in cambio di favori: misure interdittive per tre funzionari

Turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio e frode nelle pubbliche forniture. Sono questi i reati di cui sono accusati i tre funzionari di ABC Latina, di cui uno non più in carica, raggiunti questa mattina dalla misura cautelare della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, emessa dal Gip del Tribunale di Latina. Raggiunti da misura cautelare del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno anche 4 imprenditori, tutti ritenuti a vario titolo dei reati prima citati.

A condurre le indagini, coordinati dalla Procura di Latina, sono stati i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, che dal febbraio 2021 al marzo 2022, sono riusciti a documentare diverse condotte ritenute tali da aver condizionato l’iter di alcuni procedimenti amministrativi di ABC Latina, facilitando l’aggiudicazione delle gare d’appalto ad una cerchia ristretta di imprenditori, attraverso bandi appositamente predisposti, in cambio di una serie di vantaggi personali, a titolo di controprestazione corruttiva.