Abc, arriva l’approvazione del bilancio d’esercizio 2024

Si è svolta nella giornata odierna la seduta congiunta delle commissioni Bilancio e Ambiente del Comune di Latina, presiedute rispettivamente da Giuseppe Coluzzi e Alessandro Porzi. Al centro dei lavori, l’esame di due punti cardine per la gestione del servizio di igiene urbana: l’approvazione del bilancio d’esercizio 2024 dell’azienda speciale Abc Latina e l’approvazione degli atti fondamentali per il triennio 2026/2028.

Alla seduta, che si è conclusa con parere favorevole dei commissari, hanno partecipato l’assessore al Bilancio e alle Partecipate, Antonina Rodà, che ha illustrato il percorso di revisione che ha portato alla nuova formulazione del rendiconto, e l’assessore all’Ambiente Michele Nasso che ha relazionato sulle attività in corso per la riorganizzazione del servizio. Presenti anche il dirigente del dipartimento finanziario dell’ente, dottor Diego Vicaro, il dirigente del dipartimento Ambiente, ingegnere Gian Pietro De Biaggio, e la segretaria generale dell’ente, dottoressa Alessandra Macrì, in rappresentanza dei componenti del controllo analogo.

L’assessore Rodà ha sottolineato come il documento presentato sia il frutto di un lavoro puntuale di verifica e revisione avviato dopo la precedente mancata approvazione. “Abbiamo effettuato le rettifiche necessarie sul piano contabile, certificate dal controllo analogo, ristabilendo un quadro di trasparenza e leggibilità dei dati”, ha dichiarato Rodà durante la relazione.

Il rendiconto 2024 si chiude con una perdita di 72.595 euro, una cifra già recepita nel rendiconto di gestione 2025 dell’Ente comunale. L’approvazione è stata definita un “atto tecnico-amministrativo necessario” per garantire la continuità amministrativa e rendere attuabili le scelte strategiche già deliberate dal Consiglio comunale”.

Nella sua relazione, l’assessore Rodà non ha omesso l’analisi delle difficoltà emerse nel corso dell’esercizio 2024, citando: carenze nella qualità del servizio e difficoltà organizzative; un sistema di costi rigido e uno scollamento tra aspettative dei cittadini e capacità di risposta dell’azienda.

Un dato rilevante emerso riguarda il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, indicato come una delle cause principali dell’inefficacia del servizio. Dalle rilevazioni è emerso che il 64% delle violazioni è stato commesso da residenti, a fronte del 36% imputabile a non residenti.

L’amministrazione ha ribadito che la fase attuale non è di gestione ordinaria, ma di transizione verso un nuovo modello di servizio già tracciato dal Piano Programma approvato dal Consiglio comunale.

Per quanto riguarda il bilancio di previsione triennale dell’azienda speciale, l’assessore Rodà ha spiegato che “le risultanze contabili evidenziano la volontà di uscire da un assetto gestionale che non garantisce pienamente il conseguimento dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità richiesti per il servizio di igiene urbana, con riflessi potenziali sulla determinazione delle tariffe, nell’ambito di una fase di transizione”.

“Il bilancio di previsione 2026–2028 – ha spiegato l’assessore Rodà – è pertanto predisposto in un’ottica prevalentemente prudenziale e di continuità amministrativa, e assume funzione di strumento di gestione transitoria nelle more dell’attuazione del percorso di riorganizzazione del servizio”.

“Le proposte di deliberazione esaminate oggi e che saranno portate in Consiglio comunale, nella prima seduta utile, servono a mettere ordine e avere una base contabile certa per attuare il cambiamento già deciso – ha concluso l’assessore Rodà – Il controllo sull’azienda sarà d’ora in avanti più stringente, continuo e concreto, monitorando costantemente l’attuazione del nuovo piano per garantire ai cittadini di Latina l’efficienza che meritano”.

L’assessore Nasso, nel corso della seduta congiunta, ha ribadito la volontà ferrea di mettere in sicurezza l’azienda speciale Abc, attraverso l’approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, al fine di giungere alla redazione e approvazione del nuovo Piano industriale, documento fondamentale di rilancio dell’azienda e del servizio alla comunità: “Il nuovo Piano industriale dovrà avere una visione strategica al fine di dare quelle risposte che tutti i cittadini si aspettano da anni, cioè vedere una città decorosa e pulita. Questo meritano i cittadini di Latina”.

“Ringrazio i commissari – ha aggiunto l’assessore Nasso – che oggi hanno espresso parere favorevole alle due proposte deliberative che saranno approvate presto dal Consiglio comunale. Il loro sostegno è stata un’iniezione di fiducia non solo nei miei riguardi e nei riguardi dell’assessore Rodà, ma nei confronti di tutte le maestranze di Abc e dei vertici aziendali. In questo periodo, in particolar modo, i lavoratori si stanno sacrificando per il bene della città e dei cittadini e io per questo li ringrazio tantissimo”.