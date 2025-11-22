ABC, Bottoni: “Il nuovo piano porterà dalla padella alla brace?”

La delibera n. 73 approvata dal Consiglio Comunale di Latina il 28 ottobre, che modifica il progetto di raccolta rifiuti affidato ad ABC, continua a destare forti perplessità. Nel documento si parla addirittura di “esposizione indisciplinata dei mastelli sugli spazi pubblici”, come se la responsabilità ricadesse sui cittadini. In realtà – sottolinea il Responsabile Provinciale Antonio Bottoni – il Comune non ha mai messo a disposizione aree idonee per lo stazionamento dei mastelli, costringendo gli utenti a occupare i marciapiedi e creando situazioni di evidente criticità.

Restano poi irrisolti i problemi storici dei cassonetti stradali, ormai logori e simbolo di un servizio che negli anni non ha mai fatto il salto di qualità. A questo si aggiunge la proposta dei nuovi mastelli condominiali da 240 litri: una soluzione che, nei fatti, richiederebbe ai condomìni di trovare chi li porti avanti e indietro, sempre che esistano spazi adeguati e residenti disponibili. Non c’è un piano alternativo e non si può pretendere che siano gli amministratori condominiali ad assumere personale dedicato, in un momento in cui la TARI pesa già notevolmente sulle famiglie.

Per il Responsabile Provinciale Antonio Bottoni, per la maggior parte dei cittadini che vivono in condomìni medio-grandi il rischio concreto è di passare “dalla padella alla brace”. Con una PEC inviata il 4 novembre, è stata richiesta all’ing. De Biaggio la convocazione delle associazioni dei consumatori, come previsto dalla normativa, ma a oggi non è arrivata alcuna risposta. Un silenzio che non fa ben sperare e che lascia presagire ulteriori complicazioni nell’attuazione del nuovo piano.