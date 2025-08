ABC, Celentano incontra azienda e sindacati:” Non si tocca nessuno”

Mattinata di confronto tra il sindaco di Latina, Matilde Celentano, e i rappresentanti sindacali dei lavoratori di Abc, l’azienda speciale per la gestione dei servizi ambientali. L’incontro, svoltosi nella sede dell’azienda, ha visto la partecipazione anche del direttore generale del Comune Agostino Marcheselli, del direttore generale di Abc Antonello Malucelli e della vicepresidente del CdA Daniela Moscarino. Presenti le sigle Ugl, Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Fpl, Fiadel e le Rsu.

“Considero l’incontro di oggi un nuovo punto da cui ripartire – ha dichiarato Celentano –. A breve Abc presenterà il nuovo progetto industriale, che sarà condiviso con tutte le parti, comprese le maestranze. Voglio una città pulita, con servizi efficienti e un futuro occupazionale solido per tutti i dipendenti, con migliori condizioni di lavoro”.

La sindaca ha voluto chiarire che la recente modifica dell’articolo 8 del contratto Comune–Abc non ha nulla a che fare con ipotesi di ridimensionamento:

“La modifica non rappresenta, come qualcuno ha ventilato, un ridimensionamento dell’azienda né preannuncia tagli ai posti di lavoro. Abc è un ente strumentale del Comune, come un dipartimento. Non potremmo mai andare contro un nostro settore”.

Celentano ha spiegato che l’adeguamento si è reso necessario per rispettare le indicazioni dell’Arera:

“Il corrispettivo dovuto all’azienda deve essere coerente con il Piano economico finanziario. Se avessimo riconosciuto cifre maggiori, avremmo dovuto tagliare servizi essenziali, come l’assistenza scolastica specialistica o bloccare assunzioni importanti, ad esempio nella Polizia Locale. Non potevo permetterlo. È stata la scelta più giusta”.

“L’incontro si è svolto in un clima sereno – ha concluso –. I sindacati hanno apprezzato che ci abbiamo messo la faccia. Ora si riparte insieme”.