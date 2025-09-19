ABC, domani e domenica chiuso l’impianto Rida Ambiente: le indicazioni

In occasione dell’evento “Eco Sport Day”, l’impianto Rida Ambiente resterà chiuso nella giornata di sabato 20 settembre. Per questo motivo, ABC Latina invita i cittadini a non conferire i rifiuti indifferenziati nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 settembre, così da evitare disagi e garantire il massimo decoro e l’igiene della città.

Le attività di raccolta riprenderanno regolarmente e a pieno regime da lunedì 22 settembre 2025, grazie a un piano organizzativo predisposto dall’azienda per assicurare il rapido ritorno alla normalità.

ABC Latina ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione e la comprensione in merito a una circostanza indipendente dalla propria volontà, confermando il proprio impegno costante per la tutela della pulizia urbana e del benessere della comunità.