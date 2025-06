ABC, i sindacati accolgono la convocazione del sindaco: “Ora servono chiarezza e garanzie”

FP CGIL, FIT CISL e FIADEL accolgono positivamente la convocazione del sindaco di Latina per domani, 25 giugno, finalizzata all’apertura di un tavolo di confronto unitario sul futuro dell’Azienda Beni Comuni.

“Un atto di responsabilità istituzionale – scrivono le sigle sindacali – che arriva in un momento delicato per l’azienda e i suoi lavoratori”. I rappresentanti dei lavoratori chiedono che si faccia chiarezza in modo definitivo sulle reali intenzioni dell’Amministrazione in merito a strategia, organizzazione e occupazione.

Tra le priorità che i sindacati porteranno al tavolo: risposte sulle progressioni verticali del 2021, confronto aperto sul costo del lavoro e sul progetto presentato da ABC ad aprile, difesa del carattere pubblico dell’azienda e dei livelli occupazionali.

“Latina ha bisogno di trasparenza, visione e coerenza – concludono – Non si può mettere in discussione il passato senza offrire un progetto credibile per il futuro”.