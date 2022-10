ABC, incontro con i cittadini a Borgo Carso e Sabotino

l 26 e il 28 ottobre, ABC incontra i cittadini a Borgo Carso e Borgo Sabotino per illustrare il nuovo metodo di raccolta differenziata “porta a porta”.

Dal 7 novembre il nuovo servizio sarà esteso ad altre 9mila utenze che vanno ad aggiungersi alle oltre 30mila già servite dal nuovo metodo. Le aree interessate sono:

Lido di Latina, Litoranea, Borgo Sabotino, Borgo Grappa, Piccarello, Latina Nord (Chiesuola e Borgo Carso).

Come già accaduto per gli step precedenti, l’Azienda ha organizzato degli incontri per fornire informazioni e rispondere alle domande dei cittadini. Gli appuntamenti si svolgeranno mercoledì 26 ottobre 2022 presso le sale della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Borgo Sabotino e venerdì 28 ottobre presso la tensostruttura della parrocchia Maria Immacolata di Borgo Carso. Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 18,00.