ABC, la CGIL: “Attendiamo il piano industriale di rilancio”

A Latina, si è svolto l’incontro presso la sede di ABC, con la Sindaca di Latina, Matilde Celentano e la CGIL, per discutere del prospetto futuro del servizio di igiene ambientale e del destino occupazionale delle oltre duecento Lavoratrici e Lavoratori in forza all’Azienda.

Di seguito il comunicato:

“La FP CGIL FR LT a seguito della convocazione urgente pervenuta in mattinata, ha partecipato, insieme alle altre organizzazioni sindacali, a un incontro con la Sindaca di Latina, Matilde Celentano, presso la sede dell’Azienda Speciale ABC, per discutere delle prospettive future del servizio di igiene ambientale e del destino occupazionale delle oltre duecento Lavoratrici e Lavoratori in forza all’Azienda.

Nel corso del confronto, la Sindaca ha tentato di rassicurare i presenti, escludendo qualsiasi ipotesi di privatizzazione del servizio e attribuendo le preoccupazioni insorte negli ultimi mesi a “malelingue” dei social o a strumentalizzazioni dell’opposizione politica.

Ha annunciato il rilancio di ABC attraverso un nuovo piano industriale che, secondo quanto dichiarato, dovrebbe essere già presentato la prossima settimana.

Il Direttore Generale del Comune, dott. Marcheselli, ha confermato tali intenzioni, dichiarandosi disponibile al sacrificio: lavorare anche nel mese di agosto per definire nei tempi più rapidi il piano di rilancio.

La FP CGIL, per voce del Segretario Generale, ha tuttavia evidenziato che i fatti sono più eloquenti delle parole.

I fatti sono i seguenti:

– la Sindaca Celentano si è insediata oltre due anni fa, e da allora il nuovo piano industriale è stato annunciato più volte ma mai presentato;

– i bilanci preventivi e consuntivi di ABC non sono stati approvati, costringendo l’Azienda a operare in regime di esercizio provvisorio, con tutti i limiti che ciò comporta;

– il Consiglio Comunale del 31 luglio 2025 ha approvato un taglio di 700.000 euro al bilancio di ABC, nonostante il parere contrario dell’Assessore competente.

A questo punto le promesse di rilancio suonano deboli e inverosimili, se non come una forma di flauto vocis: parole che svaniscono al vento.

Durante l’incontro, la Sindaca ha ribadito che ABC rappresenta “una costola” della sua Amministrazione e che l’obiettivo è quello di tutelare i posti di lavoro di oltre 240 “padri di famiglia”: tra questi lavoratori ci sono anche molte madri, che immaginiamo siano ricomprese nella sua visione.

La FP CGIL FR LT ha fatto notare che il taglio di 700.000 euro è un fatto concreto, che contraddice qualsiasi intenzione di rilancio.

E che un piano industriale, pur ricco di tecnologie come i cassonetti “intelligenti”, rischia di avere gli stessi effetti collaterali delle “bombe intelligenti” evocate in tempi passati. Pensare che i cassonetti intelligenti possano essere la panacea di tutti i problemi dell’azienda ci sembra una soluzione alquanto semplicistica.

A fronte della domanda esplicita se quelle risorse tagliate verranno reintegrate, la Sindaca ha evitato di rispondere.

Credere in questo piano industriale annunciato dal primo cittadino, a voce senza documenti, coperture finanziarie né una visione chiara, sembra più un atto di fede che le parti sociali ed i lavoratori debbano fare, in un quadro amministrativo che ha dimostrato sino ad oggi una forte divisione proprio sull’Azienda Speciale ABC.

Ci auguriamo che il nuovo Piano Industriale, che sarà presentato e condiviso con tutte le parti in campo, queste le parole del Sindaco, sia efficiente ed efficace, sia visibile nei fatti a tutti i cittadini, sia a garanzia dei lavoratori in forza all’azienda. L’auspicio di avere una città pulita, con un efficiente servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, efficienti servizi di spazzamento, pulizia delle strade e la garanzia di un futuro occupazionale per tutti i dipendenti, non è solo volontà dell’Amministrazione, è la volontà dei lavoratori, delle parti sociali e di tutti i cittadini.

Come FP CGIL Frosinone Latina ci auguriamo di essere cattivi profeti.

Ma il mese di settembre dovrà essere decisivo: non accetteremo giochi politici sulla pelle di 240 famiglie, né lo smantellamento silenzioso di un bene comune essenziale, a scapito della collettività e dell’ambiente.

La città non può essere abbandonata al degrado magari dando poi la colpa all’anello più debole della catena: le lavoratrici e i lavoratori che, nonostante tutto, hanno sempre garantito il servizio con professionalità e senso del dovere.

La FP CGIL Frosinone Latina, insieme alla FIT CISL Latina e la Fiadel, ha già proclamato lo stato di agitazione e siamo in attesa di essere convocati dal Prefetto. Comunque siamo pronti a mettere in campo ogni azione necessaria al fine di tutelare i lavoratori e le loro famiglie.

Unitamente alle altre sigle sindacali, se sarà necessario, attiveremo una serie di mobilitazioni se l’inerzia dell’attuale Amministrazione dovesse ulteriormente proseguire a non dare risposte certe e concrete a danno della città, dei cittadini e di tutti i dipendenti di ABC”.