Abc Latina, a Ferragosto uffici e centri raccolta chiusi

In occasione della festività di Ferragosto, i centri di raccolta di via Bassianese, Chiesuola e via Massaro resteranno chiusi. Le attività riprenderanno regolarmente da sabato 16 agosto, secondo i consueti orari di apertura.

Orari dei centri di raccolta:

• Via Bassianese: lunedì – sabato, ore 8:30 – 13:00 e 14:00 – 17:00

• Via Massaro (Latina Lido): tutti i giorni, anche la domenica, ore 9:00 – 13:00 (orario estivo valido fino al 30 settembre)

• Chiesuola: lunedì – sabato, ore 9:00 – 13:00 e 14:00 – 16:00

Il front office aziendale e gli uffici amministrativi non saranno operativi domani, 14 agosto, e venerdì 15 agosto. Riapriranno regolarmente lunedì 18 agosto. La raccolta porta a porta proseguirà regolarmente come da calendario.

Per ulteriori informazioni, comprese le isole ecologiche itineranti e il servizio di ritiro ingombranti, è possibile consultare il sito ufficiale: www.abclatina.it