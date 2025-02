ABC Latina, avviata la rigenerazione dei cassonetti

ABC Latina ha avviato un intervento di sostituzione dei cassonetti danneggiati con altri rigenerati nelle aree centrali della città. L’intento di ABC è quello di favorire l’economia circolare, oltre che a recuperare e sanificare le attrezzature, riducendo sprechi e prolungando il ciclo di vita dei materiali.

“Con questa iniziativa, ABC Latina ribadisce il proprio impegno non solo per l’ambiente, ma anche per la qualità della vita dei cittadini – ha dichiarato il Direttore Generale di ABC, Antonello Malucelli – Un ambiente pulito e ordinato è fondamentale per il benessere della comunità e per l’immagine della città”.