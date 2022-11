ABC Latina, raccolta differenziata: superato il 50%

L’Azienda per i Beni Comuni di Latina comunica che nello scorso mese di ottobre l’indice di raccolta differenziata ha superato il tetto del 50%.

Mai, in passato, il Comune di Latina ha raggiunto questi risultati. I cittadini, infatti, hanno risposto, presto e bene, all’attivazione del nuovo metodo adattandosi alle nuove regole di separazione dei rifiuti e i risultati non si sono fatti attendere.

Il dato del 2021, riportato nel Rapporto Legambiente, sconta il fatto che il nuovo servizio porta a porta, in quel momento, era attivo solo in una piccola parte del territorio comunale (Latina Scalo, Borgo Piave e Borgo San Michele), meno di un abitante su dieci poteva quindi usufruire della raccolta differenziata spinta. Nel 2022 invece, l’accelerazione nell’attivazione del nuovo porta a porta ha dato i suoi frutti con un considerevole incremento anche della qualità dei materiali a recupero.

«Il 7 novembre altri 15.000 abitanti sono entrati nel nuovo sistema e presto si vedranno i risultati. – ha dichiarato il Direttore generale, Silvio Ascoli – Occorre adesso proseguire tutti insieme, con determinazione e coraggio, in questo percorso virtuoso per collocare Latina in vetta alle classifiche nazionali, dove merita di stare».