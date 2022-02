Università la Sapienza, a metà marzo parte la raccolta differenziata “porta a porta”

Mercoledì 23 febbraio 2022, alle ore 11:00, presso la Sala conferenze del Centro Ricerche e Servizi per l’Innovazione Tecnologica Sostenibile(CeRSITeS) della Sapienza Università di Roma, Polo di Latina, in via XXIV Maggio 7, si terrà la conferenza stampa relativa alla presentazione del progetto di Raccolta Differenziata “porta a porta” all’interno del Polo Pontino della Sapienza, il cui servizio sarà attivato il prossimo 14 marzo.

Interverranno all’incontro il Prorettore per le sedi decentrate di Latina e Rieti, Giuseppe Bonifazi; il Sindaco di Latina, Damiano Coletta; il Presidente ABC Latina, Gustavo Giorgi; il referente per il CeRSITeS della Convenzione siglata con ABC e coordinatrice del Gruppo di Lavoro “Risorse&Rifiuti”, Silvia Serranti; il Direttore Generale ABC Latina, Silvio Ascoli; la rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione e membro di “Risorse&Rifiuti”, Lucia Lombardo; il Prorettore alla Sostenibilità, Livio De Santoli.

Il progetto si inserisce nell’ambito della convenzione stipulata il 18/11/21 tra ABC e il CeRSITeS di Latina, al fine di condividere, valorizzare e divulgare risorse culturali ed esperienze tecnico scientifiche; organizzare congiuntamente studi, seminari e gruppi di studio su temi di interesse comune; scambiare informazioni scientifiche e tecniche; elaborare progetti formativi.

Con la stipula della convenzione, si è da subito avviata la collaborazione attivando la procedura necessaria per l’avvio del servizio di raccolta dei rifiuti “PaP”che interesserà i tre plessi dove attualmente operano le Facoltà di Economia, Facoltà di Farmacia e Medicina, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale e Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica. Un progetto pilota nato per sensibilizzare le studentesse e gli studenti e il personale dell’Università sui temi della valorizzazione dei rifiuti in un’ottica di economia circolare e mettere le basi ad un sistema che possa essere ulteriormente sviluppato mediante altre iniziative.

Dopo aver studiato il contesto territoriale dei suddetti plessi, si è progressivamente passati ad analizzare nel dettaglio le destinazioni d’uso dei vari ambienti degli stessi, per stimare la produzione di rifiuti al fine di conoscere il fabbisogno di contenitori necessari per la raccolta delle diverse frazioni.

In seguito, ABC ha provveduto a fornire l’attrezzatura necessaria per gli spazi esterni di ogni plesso (secco non riciclabile, carta, plastica e metalli). Per gli spazi interni è stata consegnata una fornitura di contenitori realizzati in cartone riciclato con i loghi di Sapienza, ABC, Comune di Latina, cofinanziati da Sartori Ambiente.

A supporto del servizio è stata predisposta una campagna informativa, realizzata con la collaborazione di Achab Group, per illustrare esempi di buone pratiche di separazione a monte del rifiuto e di sensibilizzazione alle tematiche ambientali attraverso un costante aggiornamento anche con il supporto dell’app Junker.

Il progetto pilota, attraverso una sinergia virtuosa tra Azienda, Sapienza e Comune di Latina, mira a raggiungere indici di raccolta differenziata qualitativamente e quantitativamente elevati, attraverso un’attività di sensibilizzazione e promozione delle buone pratiche ambientali che vede le studentesse e gli studenti protagonisti attivi del cambiamento.