ABC, new entry nel Consiglio di Amministrazione: è Alessandro Pietrogiacomi

Il Consiglio di Amministrazione di ABC torna alla sua composizione completa: oggi il sindaco di Latina Matilde Celentano ha firmato il decreto di nomina del dottor Alessandro Pietrogiacomi come nuovo membro del CdA dell’azienda responsabile del servizio di igiene urbana.

Nei prossimi giorni si procederà anche alla nomina del presidente dell’azienda, che sarà scelto tra:

Alessandro Angelini, ingegnere, già membro del CdA dal novembre 2023;

Daniela Moscarino, avvocato, parte del CdA dal novembre 2023;

Alessandro Pietrogiacomi, neo nominato.

Il dottor Pietrogiacomi, nato nel 1963, vede la sua nomina arrivare a conclusione della procedura pubblica avviata con l’avviso del 23 gennaio 2025, in seguito alle dimissioni del presidente Lorenzo Palmerini, formalizzate il 13 gennaio 2025.

“La new entry – ha affermato il sindaco Celentano – ha esperienza nelle consulenze fiscali ed amministrative e nella riorganizzazione, ottimizzazione dei processi e gestione di aziende private operanti nel settore della produzione di beni e servizi. Al dottor Pietrogiacomi esprimo le mie congratulazioni per aver superato brillantemente il colloquio avuto con la sottoscritta il 3 marzo scorso. Con l’imminente nomina del nuovo presidente sono certa che il Cda potrà lavorare in sinergia con il direttore generale di ABC Antonello Malucelli e gli uffici competenti del Comune per superare le criticità aziendali che attengono al servizio rifiuti. Con il Cda ricomposto – ha concluso il sindaco Celentano – sarà possibile andare spediti anche verso l’approvazione del bilancio di previsione dell’azienda dell’annualità 2025 e pluriennale 2025-27 e di tutti gli atti agli stessi collegati”.