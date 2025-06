Abc, personale in Consiglio Comunale per protestare

Il personale di Abc (Azienda dei Beni Comuni) si è presentato questa mattina in aula consigliare durante il Consiglio Comunale di Latina per manifestare il proprio disagi riguardi alcuni punti ormai diventati cardine come i due anni di ritardo per l’attuazione tanto proclamata in campagna elettorale della Multiservizi, il bilancio che non è stato ancora approvato e che quindi surgela le nuove assunzioni, la gestione, in chiave estiva, del litorale la cui pulizia verrà effettuata senza interinali, gravando così sulla forza lavoro attuale già debole rispetto alla mole di lavoro. Infine un piano industriale che da anni non viene fatto visionare. La paura generalizzata dei sindacati e della forza lavoro di Abc è che il Comune abbia intenzione di tornare al privato.