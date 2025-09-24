ABC verso la liquidazione, in programma altri incontri tra i partiti

Abc Latina si avvia verso la liquidazione. È questa la linea emersa dal vertice di centrodestra tenutosi a Roma, un incontro che ha avviato di fatto la fine dell’azienda attuale e l’inizio di un percorso per dare vita a una realtà, con una governance e un progetto diversi rispetto al passato. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e polemiche legate alla gestione dei rifiuti e del servizio di igiene urbana, che l’amministrazione comunale e i partiti di maggioranza hanno ritenuto fallimentare.

Alla riunione, convocata dal tavolo del coordinamento regionale del centrodestra, hanno preso parte i rappresentanti di tutti i partiti della coalizione: per Fratelli d’Italia l’onorevole Paolo Trancassini, il senatore Nicola Calandrini e il capogruppo Cesare Bruni; per la Lega l’onorevole Giovanna Miele, il vicesindaco Massimiliano Carnevale e il capogruppo Vincenzo Valletta; per Forza Italia Giuseppe Di Rubbo e Giuseppe Coriddi; per Noi Moderati Alessandro Paletta e Maurizio Galardo.

A margine del vertice, il sindaco di Latina Matilde

Celentano ha dichiarato:

“Ho preso parte alla riunione del tavolo del coordinamento regionale del centrodestra, convocata per discutere della questione dell’azienda speciale Abc Latina.

Al termine di un confronto sereno e costruttivo, tutti i partiti di maggioranza hanno evidenziato la necessità di dare un’accelerazione alla definizione di un nuovo e diverso progetto del servizio integrato di igiene urbana che superi definitivamente le criticità e gli errori di quello attualmente vigente che fu scelto dalla precedente amministrazione e che si è rivelato fallimentare.

Il confronto proseguirà nei prossimi giorni per arrivare nel più breve tempo possibile a stabilire un crono-programma finalizzato alla migliore soluzione delle problematiche che afferiscono al servizio di igiene urbana.

E’ bene, inoltre, evidenziare le grandi difficoltà riscontrate dalla nostra amministrazione all’indomani dell’insediamento, a causa della grande confusione contabile e non che regnava nell’azienda e che, solo ora, comincia a vedere i conti e le carte allineati.

Tutti, inoltre, abbiamo convenuto sulla necessità di un intervento immediato, straordinario e massiccio, concernente lo spazzamento, il riassetto e il diserbo sui marciapiedi.

Nelle prossime ore, convocherò i partiti di maggioranza per proseguire il percorso iniziato in questa riunione”.