Abusi edilizi al Circeo, scatta la denuncia per il proprietario

Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali del Nucleo di Terracina hanno individuato opere edilizie abusive nel territorio di San Felice Circeo, al termine di un’attività di controllo ambientale.

Gli accertamenti sono stati effettuati in località via Monte Circeo, dove i militari hanno riscontrato la realizzazione di interventi in assenza dei necessari titoli autorizzativi. In particolare, all’interno di un lotto di terreno è stato realizzato un battuto in cemento di circa 100 metri quadrati, sul quale erano state installate tre strutture in lamiera. Presente anche un secondo battuto in cemento di circa 25 metri quadrati, sormontato da una struttura realizzata con pannelli in “isopan”.

Al termine delle verifiche e dell’attività investigativa, i militari hanno deferito in stato di libertà il proprietario del manufatto, ritenuto anche esecutore materiale delle opere.

L’intervento rientra nell’ambito delle attività di tutela del territorio e del paesaggio, bene riconosciuto e protetto dall’articolo 9 della Costituzione italiana quale elemento identitario del patrimonio nazionale.

Proseguono, infatti, i controlli da parte dell’Organizzazione Forestale dell’Arma dei Carabinieri, impegnata nella prevenzione e repressione dei reati ambientali e nella sensibilizzazione di cittadini e imprese al rispetto delle normative in materia edilizia e urbanistica.