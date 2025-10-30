Abusi, la Diocesi di Latina: “Ferite davvero profonde”

I numeri della Rete l’Abuso, il Lazio ha 80 casi relativi ad abusi e violenze sessuali commessi dal clero e dagli ambienti della chiesa. La provincia di Latina conta 13 casi, compresi anche i più recenti, al professore di religione di un liceo Alessandro Frateschi e all’assistente scout dell’Agesci di Terracina Simone Di Pinto.

Il portavoce della Diocesi di Latina: “Queste vicende hanno segnato ferite davvero profonde nella comunità ecclesiale diocesana. Il pensiero è sempre andato anche alle vittime e alle loro famiglie per la grave sofferenza che vivono a causa dei comportamenti di chierici o collaboratori pastorali o comunque di persone impegnate in ambito ecclesiale”.

La Diocesi spiega come la Chiesa si muove in questi casi, le norme prevedono che la Diocesi compia solo l’indagine e poi trasferisca il caso al Dicastero competente nel giudizio.

Continua la Diocesi: “Il Vescovo ha sempre assicurato la piena disponibilità a ricevere le segnalazioni, ma soprattutto ad ascoltare le vittime e i loro familiari, ai quali viene sempre assicurato il supporto anche specialistico del consultorio diocesano”.

L’impegno di proteggere i giovani non è mai venuto meno e rimane costante con il centro di ascolto, contattabile tramite email a info@tuteladeiminoridiocesilaziosud.it o telefonicamente al numero 0771-740341.