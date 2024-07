Alessandro Frateschi, ex insegnante di religione ed ex diacono, è stato condannato a 12 anni di carcere per violenza sessuale su minori. Il giudice Laura Morselli ha pronunciato la sentenza oggi, davanti alle vittime e ai loro genitori, che hanno reagito con grande emozione. La condanna supera di oltre due anni la richiesta del pubblico ministero Giorgia Orlando, che aveva chiesto 9 anni e 4 mesi. Frateschi, accusato di abusi su cinque minori, rimarrà in carcere per scontare la sua pena.