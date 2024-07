Abusi sugli alunni, la sentenza di Frateschi rinviata al 19 luglio

Nel processo a carico di Alessandro Frateschi, ex insegnante di religione accusato di violenza sessuale su minori, il Tribunale di Latina, presieduto dal giudice Laura Morselli, ha visto la richiesta di proscioglimento avanzata dai legali della difesa, che hanno messo in dubbio la consistenza delle prove raccolte. Le parti civili, assistite dagli avvocati Giuffrida, Cozza e Gentile, hanno invece sostenuto la richiesta del pubblico ministero Giorgia Orlando per una condanna di nove anni e quattro mesi di reclusione.

L’avvocato Gentile ha sottolineato la gravità della situazione, definendola una “ferita per tutta la comunità” e accusando alcuni di aver ignorato la situazione. Le parti civili hanno richiesto anche un risarcimento per i danni morali subiti dai minori. Il 19 luglio è prevista la prossima udienza per le repliche e successivamente la sentenza. L’inchiesta, condotta dai Carabinieri, ha portato all’arresto di Frateschi un anno fa e ha coinvolto cinque vittime di abusi avvenuti tra il 2018 e il 2022. Frateschi ha scelto il rito abbreviato, che prevede una riduzione della pena di un terzo. Le prove incluse nel processo comprendono messaggi inviati dall’imputato alle vittime e varie testimonianze.