Si è tenuta questa mattina, presso il Molo Santa Maria in Gaeta, la cerimonia di assegnazione del nome alla barca a vela recentemente acquistata dall’ITS Academy Giovanni Caboto. La barca è stata dedicata, con il nome di “Mario Prof”, al professor Mario Bellipanni. “Docente di matematica, informatica ed esercitazioni marinaresche, il prof. Bellipani, scomparso il 30 settembre 2023, ha progettato e sviluppato il sistema di formazione e-learing dell’ITS – spiega il direttore dell’ITS dott. Clemente Borrelli – anticipando quelli che sarebbero stati gli scenari pandemici, permettendo agli allievi di continuare a formarsi e raggiungere i loro obiettivi.

Ha potuto trasmettere, nell’ambito dei Corsi del Diporto, le sue conoscenze insegnando, con tecnica, acume ed entusiasmo, l’arte di navigare nel vento e con la vela”. La nuova barca a vela, modello Bavaria 45 piedi, sarà fondamentale per le esercitazioni didattiche in ambito diportistico e per il conseguimento della patente nautica. Ha spiegato il Presidente dell’ITS Academy Caboto, dott. Cesare d’Amico, come questa nuova barca rappresenta un ulteriore passo in un’ottica di sviluppo e potenziamento dell’offerta formativa dell’ITS. Presenti la vice sindaco di Gaeta Linda Morini, il Comandante della Capitaneria di Gaeta C.F. Biagio Mauro Sciarra, il Cap. Francesco Fiato per la Scuola Nautica GdF e la preside dell’Istituto nautico Maria Rosa Valente. Negli ultimi anni l’ITS Academy sta registrando una significativa crescita, dovuta in larga misura al grande lavoro svolto in sede di progettazione didattica e grazie alla capacità di far incontrare offerta e domanda di lavoro in ambito dello shipping, del diporto e della logistica.