Acampora confermato presidente della Camera di Commercio

Giovanni Acampora è stato riconfermato alla guida della Camera di Commercio Frosinone Latina. La seduta di insediamento del nuovo Consiglio camerale si è svolta oggi, venerdì 27 febbraio 2026, presso la sede legale di Latina, a seguito del Decreto del Presidente della Regione Lazio.

La riunione, presieduta dal consigliere più anziano Arnaldo Zeppieri, ha sancito formalmente l’insediamento del nuovo Consiglio dopo il giuramento dei componenti e portato alla rielezione per acclamazione di Giovanni Acampora alla presidenza dell’Ente, rinnovandogli la fiducia per il prossimo quinquennio.

A testimoniare il valore istituzionale dell’evento, la presenza – in collegamento – del Presidente di Unioncamere, Andrea Prete, del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, della Vicepresidente Roberta Angelilli e del Segretario Generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli.

Nel suo intervento, il Presidente Acampora ha espresso «orgoglio per gli straordinari traguardi raggiunti e gratitudine per la fiducia accordata», ricordando i cinque anni trascorsi alla guida dell’Ente, contrassegnati prima dalla pandemia e poi dalle mutate dinamiche economiche globali.

Ha ripercorso il percorso di integrazione tra le province di Frosinone e Latina, realtà diverse ma complementari, sottolineando come la fusione sia diventata «un moltiplicatore di opportunità e non una semplice somma amministrativa».

Fanno parte del nuovo Consiglio per il quinquennio 2026–2031, oltre al Presidente Giovanni Acampora:

Massimo Baldan, Fausto Bianchi, Giuseppe Cannavale, Paola Carnevale, Silvia Cianfrocca, Guido D’Amico, Gerardo Dell’Orto, Salvatore Di Cecca, Vincenzo Di Lucia, Paolo Galante, Mayla Lenzini, Gabriella Loborgo, Fabio Loreto, Giuseppe Massafra, Loreto Pantano, Cosimo Peduto, Daniele Pili, Ivana Pungelli, Efrem Romagnoli, Antonello Testa, Giovanni Turriziani, Umberta Vizzaccaro, Tiziana Vona e Arnaldo Zeppieri.

Con la conferma di Acampora e l’avvio del nuovo Consiglio, si apre una nuova fase per la Camera di Commercio Frosinone Latina, chiamata a consolidare i traguardi raggiunti e a rafforzare il proprio ruolo di punto di riferimento per il tessuto produttivo del Basso Lazio.