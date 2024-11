Accademia Sonia Onelli, Melissa Diodati e Verena Bernardi all’Italian Circus Talent Festival

Melissa Diodati e Verena Bernardi all’Italia Circus Talent Festival. Le due allieve dell’Accademia di formazione artistica Sonia Onelli sono state selezionate dall’organizzazione dell’ evento internazionale che celebra i giovani talenti del circo e delle arti aeree, in programma proprio a Latina, in viale Rossetti, questa settimana dal 7 all’11 novembre. Un’ulteriore conferma della bontà dell’attività dell’Accademia di formazione artistica Sonia Onelli nel panorama delle arti performative, lungo percorsi di altissimo livello che forgiano giovani talenti, nella prospettiva di traguardi prestigiosi.

“Siamo orgogliosi del percorso di Melissa e Verena, che hanno dimostrato impegno, determinazione e talento straordinari,” afferma la direttrice Sonia Onelli. “Il nostro obiettivo è formare artisti a 360 gradi, offrendo loro un’opportunità di crescita in un ambiente professionale e stimolante. Questo traguardo è la conferma del valore del nostro lavoro e della dedizione del nostro team di docenti“.

Con un numero di cerchio aereo, il DUO REVIVE, Melissa e Verena rappresentano con orgoglio l’Accademia e portano in alto la città di Latina all’Italia Circus Talent Festival. Le ragazze sono due esempi di chi da anni frequenta l’Accademia Sonia Onelli; non solo una scuola, ma un vero e proprio centro di eccellenza, che propone un ventaglio di discipline artistiche e sportive tra cui danza classica, contemporanea, contaminazione, preparazione fisica, mano a mano, verticalismo, teatro danza e acrobatica aerea, stimolando l’aspetto tecnico, la crescita personale e la passione per le arti. Grazie a un corpo docenti esperto e appassionato, l’Accademia Sonia Onelli accompagna i propri allievi in un percorso educativo unico nel suo genere, capace di coniugare arte, sport e disciplina.

Attraverso iter strutturati, ogni allievo può trovare la propria strada e sviluppare il proprio talento, in un ambiente che promuove il rispetto, la perseveranza e l’amore per la propria arte. L’Accademia Sonia Onelli è oggi un punto di riferimento per la città di Latina e per tutti coloro che desiderano intraprendere una carriera nel mondo delle arti performative. La selezione di Melissa e Verena per l’Italian Circus Talent Festival è solo l’ultimo esempio del successo raggiunto dai suoi allievi, e conferma ancora una volta il prestigio e la qualità della formazione offerta.