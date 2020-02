Continua l’impegno dell’Accademia Sport del presidente Bertoni nei campionati Under 19 Elite, U17 e U15. Sono più di dieci anni che la società Orange partecipa con ottimi risultati rispettando i valori del fair play e con un occhio rivolto ai giovani.

Buon risultato per la formazione U19 Elite che torna a giocare dopo lo stop comandato causa il ritiro della Vigor Perconti. La formazione di mister Criscuoli si è imposta contro il Nazareth vincendo 7-4. Sugli scudi Marcato e Marco Vona autori di una tripletta e Delfino realizzatore di una rete. “Sono contento per la prima frazione di gara e un pò meno della ripresa – commenta Criscuoli – Abbiamo tante attenuanti per una rosa ristretta, causa infortuni che da inizio stagione non ci hanno permesso di svolgere un completo programma di allenamenti.”

Bene anche per l’U17 che porta a casa un 7-1 contro il Frassati Anagni. Doppietta per Bonfanti e capitan Lungo. Trovano il goal anche Rossi su calcio di rigore, Valiani e Porcelli. “Potevamo fare meglio nel primo tempo, anziché giocarlo sotto le nostre aspettative e chiuderlo solamente sul doppio vantaggio – commenta mister Iavarone – Nella ripresa ci siamo sciolti e abbiamo segnato altre cinque reti. Sono contento di come si sta inserendo Bonfanti che sta pian piano mettendo in pratica il lavoro svolto negli allenamenti. Le sue ultime prestazione e soprattutto la gara di oggi ne sono stati la prova”.

Non si sblocca invece l’U15 di mister Marino che accusa troppo l’avversaria subendo una pesante sconfitta. A segno Baffigi, Negrea, e Giardini.