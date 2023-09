Accoltella il marito, in silenzio davanti al Gip: resta in carcere

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere la 48enne di Aprilia, arrestata per tentato omicidio dopo aver accoltellato gravemente il marito al culmine di una lite domestica sabato scorso in zona Pantanelle.

Ascoltata dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario, la donna non ha spiegato le motivazioni che hanno portato al folle gesto, il GIP a fine sentenza ha quindi convalidato il fermo e confermato la custodia in carcere.

Restano sempre gravi le condizioni del marito, ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma.