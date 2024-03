Accoltella il padre, ai domiciliari un 35enne di Latina

Arrestato un uomo di 35 anni del posto per un aggressione violenta al proprio padre, per cause ancora del tutto ignote.

L’uomo, che era in cura presso un centro di salute mentale, ha aggredito il padre con ferocia all’interno della loro abitazione, sferrandogli un fendente.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza presso il nosocomio di Latina, dove ha ricevuto le cure necessarie da parte del personale medico.

Il 35enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, rimanendo a disposizione delle autorità competenti.

Le indagini sono in corso per accertare le dinamiche e le motivazioni dell’aggressione.