Accoltella la moglie e poi si ferisce: è morto al Gemelli l’86enne Franco Mari

E’ deceduto al Gemelli di Roma Franco Mari, l’86enne che nel pomeriggio di venerdì si è reso protagonista del tentato omicidio-suicidio in una villetta tra Sermoneta e Latina. L’anziano dopo aver accoltellato la moglie ha rivolto il coltello contro se stesso ferendosi ai polsi e alla gola.

Entrambi sono stati trasportati in eliambulanza al San Camillo e al Gemelli dove nella notte tra venerdì e sabato sono stati sottoposti ad un delicato intervento chirurgico. In un primo momento l’uomo sembrava essersi stabilizzato ma in mattinata le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Restano gravi invece le condizioni della moglie.