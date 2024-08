Accoltella un coetaneo durante una lite, arrestato un uomo a Minturno

Una lite sfociata apparentemente senza validi motivi, ad un passo da diventare tragedia.

È cio che è successo a Minturno, dove è stato fermato un uomo classe 1994, residente del posto e con precedenti di polizia, per tentato omicidio.

L’uomo è accusato di aver accoltellato un coetaneo, anch’egli con precedenti, ferendolo alla spalla sinistra nella regione sottoscapolare e ascellare.

Necessarie le cure mediche per il malcapitato, sottoposto nella giornata di oggi ad intervento chirurgico.

I Carabinieri, avvisati dal personale sanitario, si sono recati immediatamente in ospedale per raccogliere le prime testimonianze e procedere con le indagini. Sono successivamente riusciti a localizzare e fermare il presunto colpevole. Durante le operazioni, è stato sequestrato un telefono cellulare e sono state raccolte numerose tracce ematiche sul luogo del reato, che sono state conservate per ulteriori accertamenti tecnici.