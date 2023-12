Si erano resi responsabili, nei giorni scorsi, dell’accoltellamento di quattro ragazzi ciociari all’esterno di un’enoteca in via Francesco Baracca a Santi Cosma e Damiano. I carabinieri della Stazione Locale, grazie all’ausilio degli agenti di polizia di Gaeta e Formia, hanno identificato come responsabile, una giovane coppia del posto, rispettivamente di 27 anni lui e 29 anni lei. Per loro l’accusa è quella di lesioni aggravate in concorso.

I sei si trovavano all’interno del locale quando, per futili motivi, avrebbero avuto una discussione con la coppia. Discussione che è poi degenerata all’esterno dell’enoteca dove, il 27enne di origini egiziane, ha tirato fuori il coltello ed ha cominciato a sferrare i fendenti verso le quattro vittime, procurandogli varie lesioni giudicate poi guaribili, dai medici del Dono Svizzero, con una prognosi di 10 giorni.

Sarà ora l’autorità giudiziaria di Cassino a fare chiarezza su una vicenda che avrebbe potuto avere dei risvolti ben più gravi.