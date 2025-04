Accoltellati dopo la festa, paura per due fratelli a Priverno

Quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in un vero e proprio incubo per due fratelli. I due si trovavano a Priverno per un festa techno quando al termine della serata sono stati aggrediti brutalmente da un gruppo di dieci persone.

Erano insieme alle rispettive fidanzate quando il gruppo ha incominciato ad aggredirli con coltellate e bottiglie raccolte per strada. Ad avere la peggio è stato il fratello maggiore, un trentenne, colpito con tre fendenti: due alle gambe e una all’addome. Ferito anche il fratello minore che è stato raggiunto da una coltellata alla gamba sinistra. Entrambi sono stati trasferiti al Fiorini di Terracina. Sul caso indagano i carabinieri che hanno avviato i primi accertamenti per risalire ai responsabili. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un gruppo di individui di nazionalità straniera, con loro però c’era anche un italiano.