Accoltellati nella zona dei pub, più telecamere e controlli. Task force della Polizia Locale

Più telecamere di videosorveglianza, maggiore collaborazione dei gestori dei locali nella zona dei pub, più pattuglie e forze dell’ ordine in borghese. Specie nel fine settimana. Queste le ulteriori misure illustrate dal prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Incontro convocato dopo l’ennesimo grave episodio di microcriminalità, il cui bilancio è di un giovanissimo in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di Via Neghelli. “Siamo alle prese con un fatto che riconduce al disagio giovanile, che riguarda tutta la Penisola” commenta la Ciaramella, alla quale segue l’intervento del sindaco Matilde Celentano: “Troppi casi di questo genere, ma anche il danneggiamento della scuola Rodari ha la stessa matrice. Dobbiamo interrogarci sul ruolo delle famiglie ed essere una comunità più educante, che giudicante.

“La zona è già stata oggetto di oltre 50 servizi di controllo da maggio. Potenzieremo l’attività con i colleghi delle altre forze di polizia” ha detto il questore Fausto Vinci. “Non ci sono collegamenti con l’episodio che ha riguardato un 19enne, che ha raccontato di essere stato aggredito da 15 coetanei. In entrambi i casi però le denunce sono arrivate solo il giorno dopo”, lo dice il comandante provinciale dei Carabinieri di Latina Christian Angelillo.

Domani intanto, dalle 9 alle 13, come ha annunciato il vigente comandante facente funzione della Polizia Locale Sabrina Brancato: “Pattuglieremo in città con tutto il personale, anche quello in ufficio. Vogliamo dare una risposta alla città, almeno una volta a settimana. Il martedì è il giorno in cui tutto il personale effettivo è a disposizione”