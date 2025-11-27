Accoltellato a Roma un 17enne di Terracina

Un ragazzo di 19 anni originario di Terracina è stato accoltellato nella zona del Colosseo a Roma mentre stava scattando alcune fotografie. Secondo quanto ricostruito, l’aggressore sarebbe un minorenne di 17 anni, di origine tunisina. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 novembre. Gli agenti del Commissariato Esquilino sono intervenuti dopo la segnalazione di una ragazza che aveva chiesto aiuto. Il giovane è stato trovato con una ferita al fianco provocata da un’arma da taglio.

La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata da due ragazzi nordafricani che gli avrebbero offerto dello stupefacente. Dopo aver rifiutato, il 19enne sarebbe stato nuovamente importunato con la richiesta di 10 euro e, di fronte al nuovo “no”, colpito con una coltellata da uno dei due, che nascondeva la lama sotto la felpa.

Le indagini della polizia, supportate dalla testimonianza del ferito e dai riscontri raccolti sul posto, hanno portato all’individuazione e al fermo del responsabile, accusato di rapina aggravata. Il giovane di Terracina, fortunatamente, non versa in gravi condizioni.