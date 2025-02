Accoltellato al Nicolosi si trascina fino in centro, ferito uno straniero

Un uomo di nazionalità straniera è stato accoltellato a Latina durante una rissa avvenuta in piazza Santa Maria Goretti, nel quartiere Nicolosi. Ferito alla coscia, è riuscito a trascinarsi fino al centro città, fermandosi nei pressi dell’Hotel Europa in via Emanuele Filiberto, lasciando dietro di sé una scia di sangue.

I soccorsi e le forze dell’ordine, allertati dai passanti, sono intervenuti rapidamente. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo, le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili.