Accoltellato alle autolinee di Latina, straniero in ospedale

Un 36enne nordafricano è la vittima di un’aggressione di questa sera in via Romagnoli, nella zona delle autolinee di Latina. L’uomo, in attesa di incontrare una persona con cui aveva fissato un appuntamento, è stato colpito alle spalle da due individui che gli hanno inferto ferite da taglio alla schiena.

Nonostante le lesioni riportate, la vittima non è in pericolo di vita. Soccorso dal personale sanitario intervenuto, è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale “Santa Maria Goretti” per ricevere le cure necessarie e sottoporsi ad accertamenti medici.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Latina, che hanno avviato immediati accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e individuare i responsabili dell’aggressione.