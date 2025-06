Accoltellato in piazza a Cisterna, non ce l’ha fatta Massimiliano Abbruzzese

Ha perso la vita nel reparto di Rianimazione del Santa Maria Goretti di Latina Massimiliano Abbruzzese, il 53enne che venerdì scorso è stato accoltellato in Piazza Amedeo di Savoia in pieno centro a Cisterna. Fatali le coltellate sferrate da Nicola Sanges, l’80enne che per un debito da 80 euro lo ha colpito ripetutamente all’addome e al collo.

Le condizioni del 53enne erano apparse fin da subito gravissime, con i sanitari del 118 che lo avevano trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Latina. Resta in carcere l’80enne, bloccato quasi subito dagli agenti della Polizia Locale. Ora dovrà rispondere del reato di omicidio.