Accolto il progetto del Comune, pronti 369mila euro per l’asino nido “Il Trenino” di Latina Scalo

E’ stata accolta la proposta progettuale presentata dal Comune di Latina per far si che inizino presto i lavori di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche nell’asilo nido di Latina Scalo denominato “Il Trenino”.

“Con grande soddisfazione – dichiara Massimiliano Carnevale, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici – ho appreso della pubblicazione della Determinazione Dirigenziale regionale n.G03189/2024 con la quale si evince che, a seguito dell’istruttoria di valutazione, la nostra proposta progettuale, relativa all’immobile denominato “Il Trenino” di via della Stazione, è risultata ammessa e finanziabile. Arriveranno, dunque, contributi per lavori finalizzati all’efficientamento energetico e all’abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare, gli interventi saranno volti a cercare di ottenere un risparmio energetico sulla gestione dell’asilo nido e ad abbattere alcune barriere architettoniche ancora presenti nel plesso”.

Il contributo spettante al Comune di Latina è pari a 369mila euro, che corrisponde al 90% dell’importo dei lavori, e sarà erogato direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in quanto parte delle risorse del “Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni” per l’annualità 2023. La restante quota, ossia 41.000 euro, pari al 10%, è a carico del Comune di Latina.

“Intendo rivolgere un ringraziamento particolare agli uffici del decoro – ha concluso Carnevale – che in pochissimo tempo sono riusciti a confezionare una proposta valida e vincente che permetterà di mettere in sicurezza la struttura di Latina scalo che ospita centinaia di bambini”.